📷 Cian Uijtdebroeks kan eindelijk nog eens uitpakken met geweldig nieuws

Geen Cian Uijtdebroeks in de Brabantse Pijl, maar hij gaat wel drie dagen op rij koersen in Frankrijk. Voor Uijtdebroeks zijn eerste koersen in een maand tijd na een nieuwe tegenslag.

Een maand geleden moest Cian Uijtdebroeks nog in tranen opgeven in Tirreno-Adriatico nadat hij opnieuw een dof gevoel in zijn benen had. Hij leek hervallen te zijn in een blessure waar hij vorig jaar in de Vuelta ook al last van had.

Uijtdebroeks heeft de voorbije maand hard gewerkt in de fitness om zijn rug opnieuw te versterken, waar het probleem zou liggen. Vrijdag maakt hij dan ook zijn rentree in het peloton in de Classic Grand Besançon Doubs (1.1).

Nieuwe test voor Uijtdebroeks

"Na een periode zonder de fiets ga ik vrijdag opnieuw koersen", schrijft Uijtdebroeks op zijn sociale media. "Met de nodige aanpassingen, in samenwerking met het geweldige team rond mij, om het fysieke probleem onder controle te krijgen."

Volgens Uijtdebroeks gaat om een test in zijn herstel. "Dit om het proces dat we volgen om mijn probleem op te lossen te testen en om de vorm op te bouwen voor doelen later dit seizoen! Laten we ervan genieten."

Voor Uijtdebroeks wordt het meteen een driedaagse in Frankrijk, want zaterdag staat hij ook aan de start in de Tour du Jura (1.1) en zondag in de Tour du Doubs (1.1). Hopelijk dus met een beter gevoel in de benen dan in Tirreno-Adriatico.