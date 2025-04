Bernard Hinault weet waarom Wout van Aert zo veel valt: "Niet te ontkennen"

De Wout van Aert van voor zijn valpartij in de Vuelta hebben we dit seizoen nog niet teruggezien. Ook wielericoon Bernard Hinault wijst naar de vele valpartijen van Van Aert als oorzaak.

In de Vuelta was Wout van Aert eindelijk weer op niveau na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. In de vijftien ritten die hij uitreed, eindigde Van Aert zeven keer in de top drie, hij werd ook nog eens vijfde.

Er kwam echter een abrupt einde aan de Vuelta van Van Aert met zijn valpartij in de zestiende etappe. De rechterknie van Van Aert was stevig geraakt, daar draagt hij tot op de dag van vandaag nog altijd de sporen van.

Van Aert lijkt nog altijd geen 100% te zijn, vooral niet wat zijn explosiviteit betreft. Daardoor komt hij voorlopig tekort ten opzichte van Pogacar en Van der Poel. Dat stelt ook wielericoon Bernard Hinault, vijfvoudig Tourwinnaar, vast.

Hinault over vele valpartijen Van Aert

"Wout is één van de beste renners van het peloton, maar het valt niet te ontkennen dat hij de voorbije jaren te veel valpartijen heeft meegemaakt", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Dat wil toch iets betekenen."

Volgens Hinault vallen renners vaker omdat ze te veel moeite moeten doen om te volgen. En na elke valpartij moet een renner ook harder werken om weer op topniveau te geraken. "In het huidige wielrennen heeft elke kleine tegenslag vaak grote gevolgen."