Dacht Remco Evenepoel écht aan stoppen? Ruben Van Gucht ziet het helemaal anders

Remco Evenepoel onthulde dat hij door zijn zware val op training bijna gestopt was met koersen. Ruben Van Gucht plaatst daar toch een kanttekening bij.

In de Brabantse Pijl maakt Remco Evenepoel straks zijn comeback in het peloton na alweer een zware revalidatie. En daar had hij meteen na zijn val niet erg veel zin in, bekende Evenepoel eerder deze week op Instagram. Hij dacht zelfs aan stoppen.

"Ik heb echt wel behoorlijk diep gezeten, hoor. Er zijn thuis zelfs gesprekken geweest om eventueel te willen stoppen. Ik had bijna geen motivatie meer om weer opnieuw te revalideren, om weer alles opnieuw te moeten doen", zegt Evenepoel bij HLN.

Ook voor Ruben Van Gucht is het verrassend dat Evenepoel dacht aan stoppen. "Ik wist niet dat hij daaraan dacht. Opvallend, maar het zal dan wel zo zijn", zei Van Gucht bij De Tafel van Tine.

Vallen en opstaan hoort bij het wielrennen

"Het is aan de andere kant ook wel het leven van een topsporter. Het is ook niet alleen voor Remco dat dit geldt. Hij is niet de enige die moest herstellen na een zware valpartij. Wout van Aert zal ook geen vrolijke mens geweest zijn na zijn val in de Vuelta."

"Ik zegt niet dat het niet zwaar is geweest voor Remco, maar we moeten het niet groter maken dan het is. Het hoort bij topsport, hoge toppen en ook diepe dalen. En dan zijn het nog maar enkel de toppers die het geluk hebben om hoge toppen te hebben."

"Veel renners kennen die hoge toppen niet eens en slagen er niet in om te winnen. Zij moeten zich ook altijd opnieuw weer opladen. En hij is nog maar 25 jaar en heeft ook al een fantastische carrière gehad."