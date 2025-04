Hoe 'Belgische legende' Van Aert na nederlagen in klassiekers zijn sprint wil verbeteren voor de Giro: ontdek zijn strategie

Wout van Aert voerde lang dapper strijd met Remco Evenepoel en zag op het podium een verrassend gezicht in de persoon van Antonio Morgado. Die laatste noemt zowel Remco als Wout een Belgische legende. Het is wel een feit dat Van Aert stilaan met een spurtcomplex zit.

Van Aert benaderde de Brabantse Pijl 2025 positief en benadrukte zijn rol in de finale. "Door met Remco al vroeg weg te rijden werd het een lange inspanning. In de vlucht met Remco had ik het heel lastig. In de laatste ronde moest ik mij beperken tot volgen. Hij was heel sterk. Chapeau voor het niveau dat hij meteen haalt. Ik ben misschien wat verrast dat hij dat niveau al haalt, maar hij is een grote kampioen en dat toonde hij."

Mooie woorden van Van Aert aan het adres aan Evenepoel. "Ik hoef niet getroost te worden. Ik ben niet extreem ontgoocheld, want ik ben geklopt door iemand die beter was. Natuurlijk hoop je op meer, voor de start en zeker tijdens de koers. Ik had er nog wel vertrouwen in dat ik het misschien kon afmaken, maar het ontbrak mij gewoon aan kracht in de sprint."

Van Aert wil sprint verbeteren richting Giro

Van Aert merkte al dat Evenepoel hem steeds meer op de limiet kon doen rijden. Met het verleden van WVA verwacht je dan nog wel wat meer in de spurt. "De sprint komt er dit voorjaar duidelijk niet uit. Ik heb daar nu twee koersen door verloren, dat steekt een beetje tegen. Ik zal er wel aan moeten werken richting de Giro, want ik wil wel de goede benen weer vinden in de sprint. Ik heb geen verklaring waarom het nu niet werkt."

Van Aert en Visma-LAB weten al langer dat dit speelt. "Op de één of andere manier is het niet makkelijk om te draaien. Na de Amstel komt er in ieder geval een periode waarin we er nog beter naar kunnen kijken. Het is wel duidelijk dat mijn sprint niet is wat die moet zijn. Het is niet zo dat ik geweldige sprints rijd en de rest het nog beter doet. Mijn eigen cijfers liggen lager", beseft Van Aert.

Morgado noemt Remco en Wout Belgische legenden

Enkel positieve geluiden bij UAE-man Morgado, want voor de Portugees is het een eer om het podium te delen met Evenepoel en Van Aert. "Supertrots om met deze twee grote Belgische legenden op het podium te staan. Het is een groot plezier voor mij. Het is jammer dat ik de goede vorm niet had in de grote klassiekers. Ik ben dan wel blij met deze derde plaats. Ik ben drie-vier keer gelost, maar ik weet dat je nooit moet opgeven."