Robbe Ghys en vrouw Amber verliezen één van hun twee zoontjes tijdens de zwangerschap

Robbe Ghys en zijn vrouw Amber Cannoodt hebben één van hun twee ongeboren baby's verloren tijdens de zwangerschap. Dat heeft de renner van Alpecin-Deceuninck zelf aangekondigd op zijn sociale media.

In maart had Robbe Ghys Tirreno-Adriatico al moeten verlaten door familiale omstandigheden, toen al werd duidelijk dat er problemen waren met de zwangerschap van de tweeling. Nu heeft hij op zijn sociale media slecht nieuws aangekondigd.

"Dagen, weken en maanden hebben we voor jou gevochten, maar de natuur heeft beslist dat dit de juiste keuze was”, schrijft hij. “We wisten al langer dat dit kon gebeuren, maar we bleven vechten en hopen dat we nooit op dit punt moesten komen."

"Ik stond hulpeloos naast je bed terwijl de wereld onder onze voeten instortte. Tijdens de ingreep speelde achtergrondmuziek, All of Me van John Legend, alsof het was gepland."

"Voorlopig, Zion, blijf je dicht bij je broer in mama’s buik, terwijl wij blijven vechten voor onze andere zoon, die het goed maakt en gezond oogt. Zion, onze kleine jongen, je zal altijd een speciale plaats in onze harten hebben terwijl we alle liefde doorgeven aan je twee broers."

"Ik wil zoveel mensen bedanken die ons geholpen hebben om zelfs zover te komen in onze reis", besluit Ghys zijn bericht. De redactie van Wielerkrant wenst Robbe Ghys en zijn hele familie veel sterkte in deze moeilijke tijden.