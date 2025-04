Thibau Nys reed anoniem rond in het Baskenland: ploegmaat zegt wat er aan de hand is

Thibau Nys maakte in zijn eerste koers van het seizoen bijzonder veel indruk door meteen te winnen. In de Ronde van het Baskenland was Nys echter telkens ver te zoeken in de uitslag.

In de GP Miguel Indurain, zijn eerste koers van het seizoen, maakte Thibau Nys bijzonder veel indruk. In de laatste twee kilometer schoot hij weg uit het peloton op de laatste steile beklimming en won met overmacht zijn eerste koers van het seizoen.

Vorige week was Nys dan aan de slag in de Ronde van het Baskenland. Al waren zijn resultaten niet meteen om over naar huis te schrijven: 157e, 137e, 87e, 70e, 14e en 15e. Is er iets aan de hand met Nys?

"Thibau was echt supergoed de laatste dag. Toen klom hij met de besten mee naar boven. Misschien reed hij wat meer achter de schermen, maar dat is zelfs positief voor hem", zegt ploegmaat Otto Vergaerde, ook aanwezig in het Baskenland, in de podcast Kopman.

Blinkt Nys uit in de Amstel Gold Race?

Er is dus geen reden tot paniek, de verwachtingen blijven hoog. "Thibau verwacht er veel van en de ploeg ook. Ik zou er niet van verschieten als hij meteen in de prijzen rijdt. Maar het kan ook tegenvallen en dan is dat ook maar zo."

Er wordt vooral gedacht aan de Waalse Pijl als het over Nys gaat, maar Vergaerde ziet hem ook uitblinken in de Amstel Gold Race. "Zeker met de nieuwe aankomst op de Cauberg. Er zullen er niet veel zijn die daar rapper kunnen rijden dan Thibau, misschien zelfs niemand."