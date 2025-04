Tom Pidcock (elfde) lacht met Remco Evenepoel na verre ereplaats in de Brabantse Pijl

Naast Wout van Aert en Remco Evenepoel was Tom Pidcock de derde grote naam aan de start van de Brabantse Pijl. De Brit kon hen echter niet volgen en werd uiteindelijk elfde.

Sinds Milaan-Sanremo, waar hij op de Cipressa ten val kwam, had Tom Pidcock niet meer gekoerst. De Brit rolde daar als 40ste over de streep en bereidde zich daarna zo'n maand voor op de heuvelklassiekers.

In de Brabantse Pijl brak de koers open op de eerste lokale ronde, op zo'n 50 kilometer van de streep. "Dat was de plek om de koers open te breken. Iedereen had daar nog genoeg ploeggenoten om de koers hard te maken", zegt Pidcock bij Cycling Pro Net.

Pidcock lacht met Evenepoel

Pidcock kon het hoge tempo van Van Aert en Evenepoel wel niet volgen en moest zich in het peloton zetten. "Ik miste gewoon wat explosiviteit. Ik voelde me goed, maar toen het heel erg hard ging, begon ik het zwaar te krijgen."

"Het is vaker zo dat ik moeite heb in mijn eerste koers. Ik kan niet zo terugkeren als Remco (Evenepoel, nvdr.)", lachte de Brit. Toen Pidcock hoorde dat Evenepoel had gewonnen, was zijn reactie duidelijk. "Ja, zo zie je maar."

Pidcock sprintte uiteindelijk nog naar de elfde plaats in Overijse. "Ik kan blij zijn. Er is alleen nog wat werk aan de winkel." Dat zal snel moeten gebeuren, zondag staat al de Amstel Gold Race op het programma.