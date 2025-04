Van der Poel en Pogacar ook slokkoppen qua prijzengeld, Van Aert niet in de top drie

Het klassieke voorjaar is nog niet helemaal voorbij, maar met nog maar enkele heuvelklassiekers op het programma nadert het einde toch snel. Qua prijzengeld steekt Mathieu van der Poel er (voorlopig) ook met kop en schouders bovenuit.

Met zeges in de Ename Samyn Classic, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix en ook een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen was het voorjaar van Mathieu van der Poel meer dan geslaagd.

De Nederlander streek dit voorjaar zo'n 71.000 euro aan prijzengeld op. Het grootste bedrag kwam van zijn zege in Parijs-Roubaix, die hem 30.000 euro opleverde. Milaan-Sanremo bracht 20.000 euro op, de E3 Saxo Classic 16.000 euro.

Tadej Pogacar staat voorlopig op een tweede plaats met 63.000 euro na zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix en zijn derde plaats in Milaan-Sanremo. Hij rijdt wel nog drie heuvelklassiekers en kan zijn bedrag nog stevig optrekken.

Pedersen, Van Aert en Philipsen ook in de top vijf

Mads Pedersen is dan weer een logische derde na winst in Gent-Wevelgem, een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen en een derde plaats in Parijs-Roubaix. Hij streek dit voorjaar 52.100 euro aan prijzengeld op.

Wout van Aert is vierde met 18.800 euro, maar volgt dus op grote afstand van Van der Poel, Pogacar en Pedersen. Jasper Philipsen maakt de top vijf compleet met 16.275 euro met onder meer zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne.