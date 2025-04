Dirk De Wolf & co hebben opmerkelijke tip voor Wout van Aert

Wout van Aert koos ook dit jaar voor een opmerkelijke aanloop richting de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij eindigde twee keer als vierde. Niet slecht, maar alle supporters en analisten hadden natuurlijk op meer gehoopt.

“Ik zou stoppen met super speciaal te doen, want dat brengt altijd extra druk mee. Voor mij moet Wout van Aert terug ouderwets koersen, al weet ik niet wat de oplossing is”, aldus José De Cauwer eerder al.

Stoppen met speciaal doen

Jan Bakelants merkte in Wielerclub Wattage ook al op dat Wout van Aert vaak in de zomer beter is dan in het voorjaar, terwijl dat voor Mathieu van der Poel omgekeerd is. Meer koersen rijden om klaar te raken lijkt dan ook het devies.

Dirk De Wolf geeft een tip aan WvA: “Beginnen met Milaan – San Remo te rijden en de Tirreno te rijden. Meer koersen en alle races rijden tot en met de Amstel Gold Race.”

Pieken belangrijk

Tom Boonen pikte in: “Zo’n koersen win je niet op de fond. Je kan wel een heel hoge fond leggen, maar daarmee kan je nog niet die pieken verteren.”

“Na tien pieken zakt hij wat in en verliest hij wat en hij herstelt zich dan nog wel in de finale, maar het gaat over die pieken kunnen halen. Het gaat niet over zeven uur aan een stuk snel kunnen rijden.”