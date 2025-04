In navolging van Wout van Aert: Marianne Vos krijgt iets heel bijzonder aangeboden

Marianne Vos heeft een contract voor het leven getekend bij Visma - Lease a Bike. Daardoor mag ze zelf beslissen of en wanneer ze op wielerpensioen gaat. Bij haar team zijn ze in de wolken met de verbintenis.

Marianne Vos has extended her contract with Team Visma | Lease a Bike until the end of her professional career. 🐝 The multiple world champion and cycling icon will continue her partnership with the team: https://t.co/y18L8wN0Ry