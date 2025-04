Als Van der Poel er niet voor zorgt, dan doen Evenepoel en Pogacar het: Nederlander doet boekje open over effect van toppers op de rest

Voor het publiek is het smullen van de glansprestaties van de toppers, maar voor de rest van het peloton moet het niet altijd zo leuk zijn. Daar getuigt Mike Teunissen over.

De riem mag er voor hem nu even af, maar de Nederlander heeft een sterk en heel erg constant voorjaar gereden. "Ik mag niet klagen. Dat is een beetje een cliché, er zijn nog renners die zich zo zullen voelen." Inderdaad, want door de enorme laag die enkele grootheden er nog eens opleggen, is er een uitermate hoog niveau nodig om een rol van betekenis te kunnen spelen.

Neem nu Teunissen zelf: in vijf van de zes klassiekers die hij reed, was hij goed voor een top 20. Daar staat tegenover dat hij in die wedstrijden niet beter kon doen dan een tiende plaats. Zijn ploeg Astana is ook wel tevreden met die ereplaatsen. "Er zit niet veel anders op dan punten te sprokkelen en te hopen dat er eens iets meer in zit. We hebben de UCI-punten nodig, dat is een serieuze zaak voor ons."

Teunissen heeft niveau zien stijgen

Het is wel een gegeven dat kleppers als Van der Poel, Pogacar en Evenepoel ook alle anderen dwingen om de lat hoger te leggen. Die evolutie heeft Teunissen de laatste jaren zien ontwikkelen. Wielerkrant heeft hem daar naar gevraagd. "Ik merk vooral dat het niveau in de breedte gestegen is en dat de toppers dan nog een stuk beter zijn", bevestigt hij de theorie.

Dat heeft hij zelf dus aan de lijve kunnen ondervinden. "Met de waarden die ik dit seizoen haal, reed ik pakweg vijf jaar geleden normaal gesproken in een groep van een man of twintig. Nu zit er nog vijftig of zestig man in die groep. Het niveau gaat op alle vlakken omhoog. Het is moeilijk om je te onderscheiden", concludeert hij.

Aanvallende stijl bij de toppers

Teunissen heeft eerder ook al laten verstaan dat van anticiperen eigenlijk geen sprake meer is, door de aanvallende stijl van die grote kanjers. "De koers wordt steeds vroeg opengebroken. Het is ook niet dat je even kunt anticiperen. Het is gewoon iedere keer je best doen en hopen dat je je moment kunt vinden."