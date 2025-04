Is hij toch menselijk? Pogacar verklaart hoe Evenepoel en Skjelmose hem konden terughalen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar leek op weg naar zijn tweede zege in de Amstel Gold Race, maar de wereldkampioen zag voor het eerst sinds lang nog volk uit de achtergrond terugkeren. Pogacar moest uiteindelijk tevreden zijn met plek twee.

Toen Tadej Pogacar op 42,5 kilometer van de streep Julian Alaphilippe uit het wiel reed, leek de winnaar gekend te zijn. Maar de voorsprong van wereldkampioen werd nooit groter dan zo'n 35 seconden.

"Misschien ben ik wat te enthousiast geweest bij die aanval. Ik probeerde het daarna alleen vol te houden, maar in de achtergrond waren ze met z'n tweeën", zei Pogacar achteraf tijdens de live-uitzending bij Sporza.

Skjelmose raakte alleen niet dichter, maar met de gebundelde krachten met Evenepoel lukt het wel. Op 8 kilometer van de streep zag Pogacar de twee terugkeren, al besliste de wereldkampioen ook om te wachten.

Pogacar genekt door de tegenwind

"Door de stevige tegenwind in de laatste 15 kilometer kon ik de kloof niet meer uitdiepen. Ik wilde hen dan proberen te kloppen in de sprint. Het was een beetje gokken en uiteindelijk word ik tweede."

Dat Skjelmose en Evenepoel Pogacar nog terughaalden, de laatste die daarin slaagde was Vingegaard in de elfde rit van de Tour vorig jaar, daar kon Pogacar mee leven. Daarvoor wees hij opnieuw naar de wind.

"Ik wist dat ze dichter zouden komen op de klimmetjes. Zelf probeerde ik te versnellen aan de voet en op de top, maar zoals gezegd: het was tegenwind in het dalende slot en daar betaalde ik een prijs voor."