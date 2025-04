Skjelmose verrast Evenepoel, Pogacar én zichzelf in de Amstel: "Dat zei ik tegen Remco"

De Deen Matthias Skjelmose heeft verrassend de Amstel Gold Race gewonnen. In de sprint klopte hij Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, tot zijn eigen verbazing.

Als eerste ging Mattias Skjelmose op zoek naar Tadej Pogacar. De Deen kreeg het gezelschap van Remco Evenepoel en samen reden ze zowaar naar de wereldkampioen toe. Al ging dat niet van harte bij Skjelmose.

"Ik zei tegen Remco dat ik echt "f*cked" was, ik zat stikkapot. Ik vroeg hem om de klimmetjes voor zijn rekening te nemen, want ik zat op de limiet", zei Skjelmose achteraf in het flashinterview. "Ik ging voor een podiumplaats, want dat zou al een prachtig resultaat geweest zijn voor mij."

"Ik probeerde er de gang in te houden zodat niemand uit de achtergrond nog kon terugkeren." In de sprint gingen Evenepoel en Pogacar als eersten aan, Skjelmose kon uit het wiel komen van de twee wereldtoppers.

Emotionele zege voor Skjelmose

"Ik dacht dat ik in een kramp zou schieten", zei Skjelmose. "Remco deed het overigens perfect. Ik probeerde langs rechts te gaan, want de wind kwam van links. Maar zij gingen ook rechts en dus moest ik zelf langs links."

"Ik weet gewoon niet wat er dan gebeurd is. Toen ik Pogacar nog voorbij ging, kon ik het echt niet geloven. Ik dacht dat er iets niet klopte." Voor de 24-jarige Deen was het ook een bijzonder emotionele zege.

"Ik heb dit seizoen al zoveel pech gehad. Mentaal is het lastig geweest. Een maand geleden heb ik mijn grootvader verloren. Ik wilde hem een zege schenken en deze overwinning is dus voor hem", besloot de Deen.