Winnaar Vlaamse klassieker spreekt klare taal over de terugkeer van Remco Evenepoel in het peloton

Remco Evenepoel is terug in het peloton en dat heeft iedereen geweten. De andere winnaars van klassiekers weten dat ze hem in de gaten moeten houden.

Evenepoel hoort sinds vrijdag ook bij het rijtje van renners die een klassieke zege achter hun naam hebben staan en daar heeft hij slechts één koers voor nodig gehad. De Aerokogel van Schepdaal heeft sindsdien ook iets gemeen met de Amerikaan Neilson Powless: beiden moesten ze Wout van Aert kloppen in de sprint om hun klassieke zege te behalen.

Wielerkrant heeft met Powless de comeback van Evenepoel besproken. "Het is mooi om hem er opnieuw bij te hebben", verwelkomt de EF-renner de olympische kampioen terug in het peloton. Het was vooraf moeilijk inschatten welk niveau Evenepoel meteen zou halen, maar Powless is niet verbaasd door zijn zege in de Brabantse Pijl. "Als hij aan de start staat, moet je ervan uitgaan dat hij fit is."

Aerodynamica Evenepoel kan verschil maken

Evenepoel is aerodynamisch zo erg aangelegd en daar kan hij in deze wedstrijden wel echt een voordeel van maken. "Hij kan zomaar gebruik maken van de wind en ineens wegrijden", weet Powless tot wat zijn Belgische collega in staat is. "Het is altijd mooi om te zien dat renners blessures kunnen overwinnen en kunnen terugkomen."

Dat is inderdaad het geval. Powless was vrijdag goed voor een ereplaats en is ook één van de kanshebbers om in de Amstel Gold Race nog wat beter te doen. Hij is dus zeker één van de concurrenten van Evenepoel op de Nederlandse wegen. Het is afwachten of die laatste ook het beste uit de verf komt bij hun tweede onderonsje dit jaar.

Powless wil weer belangrijke rol spelen

"Het is na mijn zege in Dwars door Vlaanderen ook nog goed gegaan. Ik was na de Ronde van Vlaanderen wat teleurgesteld dat ik de demarrage van Pogacar op de Kwaremont niet kon volgen, maar ik kon daar wel goed van herstellen." Powless heeft zich dus voorgenomen om opnieuw een belangrijke rol op te eisen.