Clash der Belgen in de Waalse Pijl? Evenepoel geeft Nys een stevige waarschuwing

Remco Evenepoel was zondag een van de sterkste renners in koers in de Amstel Gold Race. Dat geeft hem zeker vertrouwen voor de Waalse Pijl van woensdag en Luik-Bastenaken-Luik van zondag.

Winst in de Brabantse Pijl en derde in de Amstel Gold Race, Remco Evenepoel mag zeker tevreden zijn over zijn niveau bij zijn comeback. En dat geeft de burger alleen maar moed voor de volgende koersen.

Te beginnen met woensdag de Waalse Pijl. Voor Evenepoel wordt het pas zijn tweede deelname, in 2022 werd hij 43ste op 51 seconden van winnaar Dylan Teuns. Veel referentiepunten heeft Evenepoel dus niet.

Al is hij op drie jaar tijd wel een pak beter geworden en lijkt zijn vorm ook in stijgende lijn te gaan. Evenepoel heeft zijn huiswerk ook al gemaakt en weet dat de aanloop naar de Muur van Hoei dit jaar lastiger is met de Cote d'Ereffe (2,1 km aan 5,6% gemiddeld).

Evenepoel waarschuwt Nys

"En dat is geen gemakkelijke. We kunnen het dus anders aanpakken en hopelijk kunnen we daar wat klaarspelen", werd Evenepoel geciteerd door In de Leiderstrui op zijn persconferentie na de Amstel Gold Race.

En Evenepoel weet ook dat het gevaar op de Muur van Hoei uit Belgische hoek kan komen. "We gaan Thibau Nys alleszins niet gratis meenemen naar Huy, dus we gaan koers maken. Als mijn punch op de afspraak is, gaan we het zeker proberen."