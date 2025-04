Heeft Evenepoel valse hoop gekregen? De Cauwer zag toch "probleem" in de Amstel Gold Race

In zijn tweede koers van het seizoen haalde Remco Evenepoel Tadej Pogacar terug. Krijgen we zondag een groot duel tussen de twee tenoren in Luik-Bastenaken-Luik?

Na zijn zege in de Brabantse Pijl mocht Remco Evenepoel met vertrouwen aan de start staan van de Amstel Gold Race. En hij bewees waarom, want samen met Skjelmose haalde Evenepoel de wereldkampioen terug.

Voor Pogacar was dat al sinds de Tour van vorig jaar geleden, het zal toch even schrikken geweest zijn voor de wereldkampioen. "Pogacar zal even herbronnen, want dit is hij nog niet vaak tegengekomen", zegt José De Cauwer bij Sporza.

Toch benadrukt De Cauwer ook dat de Sloveen niet in zak en as zal zitten, want hij klopte uiteindelijk nog altijd Evenepoel in de sprint. En bij Evenepoel is ook niet alles rozengeur en maneschijn, want De Cauwer zag ook wat fouten.

Duel in Luik-Bastenaken-Luik?

"Evenepoel mag ook niet denken dat er geen probleem was, want hij was niet mee op de Keutenberg (toen Skjelmose alleen wegreed, nvdr.). "Er is denkwerk, maar dit biedt perspectieven", besluit De Cauwer nog.

Een duel is dus nog altijd mogelijk in Luik-Bastenaken-Luik. Dat kwam er de voorbije jaren niet. In 2022 keerde Pogacar terug naar Slovenië na het overlijden van zijn schoonmoeder, in 2023 viel Pogacar onderweg. En vorig jaar stond Evenepoel niet aan de start door zijn val in het Baskenland.