Kan Kopecky meedoen om de zege in Luik? Ine Beyen ziet dat er iets anders op het spel staat

Lotte Kopecky heeft niet echt in beeld gekoerst tijdens de Amstel Gold Race. Het is dan ook de vraag hoe ze voor de dag zal komen in Luik-Bastenaken-Luik zondag.

Met een 34ste plaats op iets meer dan twee minuten van haar ploeggenote Mischa Bredewold reed Lotte Kopecky een onzichtbare Amstel Gold Race. Ze zat dan ook in een zetel met drie ploeggenotes in de kopgroep.

Hoe het gesteld is met de vorm van Kopecky, dat is dus een vraagteken. Woensdag rijdt ze nog de Waalse Pijl en zondag Luik-Bastenaken-Luik, maar wat kunnen we daar van Kopecky verwachten?

"De vorige koersen was ze in orde en als ze zegt dat ze op Luik mikt, dan mogen we haar daar verwachten", zegt Ine Beyen bij Sporza. Volgens Beyen moeten we dan ook geloven in de nieuwe aanpak van Kopecky.

Luik wordt belangrijk voor de Tour

Luik-Bastenaken-Luik zal zondag echter niet alleen om winst draaien, maar ook om de voorbereiding op de Tour. Voor Kopecky wordt het een eerste echte test om te zien of haar aanpak ook echt werkt.

Volgens Beyen wordt Luik zo vooral belangrijk voor de mentale rust van Kopecky, als ze kan meedoen met toppers als Vollering en Niewiadoma. "Dat ze zich kan meten met hen. Ik ben er zelf ook benieuwd naar. Als ze daar goed presteert, kan ze met een gerust gevoel naar de Tour."