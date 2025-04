Remco Evenepoel onthult wat er precies gebeurde bij zijn valpartij in de Amstel Gold Race

Remco Evenepoel kwam tijdens de Amstel Gold Race ten val op zo'n 100 kilometer van de streep. Die val wees hij ook mee aan als oorzaak waarom hij tekort kwam in de sprint.

Op zo'n 100 kilometer van de streep kwam het nieuws dat Remco Evenepoel, Wout van Aert en Thibau Nys betrokken waren bij een valpartij in de Amstel Gold Race. Evenpoel kon snel weer terugkeren in het peloton.

Hoe die valpartij met Evenepoel gebeurde? "Vlak voor mij raakte Narvaez het achterwiel van mijn ploegmakker Eenkhoorn", zei Evenepoel achteraf in de studio van Sporza. "Ik ging de valpartij vermijden, maar de fiets van Narvaez stuiterde mijn richting uit."

"Daardoor maakte ik een kleine salto. Ik moest zeker 30 kilometer achtervolgen en dan was er nog een valpartij met mijn eigen ploegmaat Pascal Eenkhoorn. Het was heel hectisch op die smalle wegen, links, rechts en op en af."

Pogacar twijfels bezorgd

Evenepoel keerde dus uiteindelijk wel terug in het peloton en kon samen met Skjelmose ook Pogacar terughalen in de finale. Dat geeft Evenepoel ook een mentale opsteker richting Luik-Bastenaken-Luik van zondag.

"Het is vooral goed dat Tadej eens is teruggehaald", stelde Evenepoel. "Dat zal hem wat twijfels geven. Normaal is hij de rapste van de drie, maar toch werd hij geklopt. We zaten alle drie op de limiet."