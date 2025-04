Giulio Ciccone begrijpt bizarre boete voor viering van eerste zege in bijna twee jaar niet

Giulio Ciccone mocht maandag voor het eerst in bijna twee jaar nog eens zegevieren. De Italiaan kon zo nog eens uitpakken met zijn handelsmerk, maar dat kwam hem op een boete te staan.

Van juni 2023 was het geleden dat Giulio Ciccone zijn laatste zege kon boeken, toen in de Dauphiné. In de eerste rit van de Tour of the Alps was de Italiaan van Lidl-Trek de snelste in de sprint, hij klopte Gall en toptalent Seixas.

Om zijn zege te vieren pakte Ciccone uit met zijn handelsmerk, namelijk zijn bril weggooien in het publiek. Maar sinds zijn laatste zege zijn de UCI-regels ook veranderd en zo kreeg Ciccone een boete voor het weggooien van zijn bril.

Boete voor Ciccone na weggooien van bril

Ciccone kreeg een boete van 250 Zwitserse Frank en 15 UCI-punten aftrek voor het overtreden van UCI-regel 2.12.007 / 8.3, namelijk "een voorwerp (zonnebril) onzorgvuldig weggooien bij de finish." Normaal zou Ciccone ook een gele kaart krijgen, maar die blijft achterwege.

Voor de tweede rit reageerde Ciccone op zijn boete bij WielerFlits. "Ik had er niet over nagedacht. Het is… ik wil niet zeggen belachelijk, maar het is lastig om er iets over te zeggen omdat de regels ieder jaar veranderen."

Ciccone zal dus niet doorgaan met zijn viering, maar hij blijft het wel vreemd vinden dat hij een boete heeft gekregen na een overwinning. "Ik ben niet akkoord, maar ik kan er niets aan veranderen."