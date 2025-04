Pogacar gaat duel met Evenepoel toch niet uit de weg, ploegbaas legt uit waarom

Tadej Pogacar staat woensdag toch gewoon aan de start van de Waalse Pijl. Hij had nochtans de keuze gekregen van zijn ploeg om die koers over te slaan als hij dat wilde.

In de Amstel Gold Race werd Tadej Pogacar teruggehaald door Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose. Het deed meteen de vraag rijzen of de vorm van de wereldkampioen niet stilaan naar beneden aan het gaan is.

Daardoor was er ook onzekerheid over Tzijn deelname aan de Waalse Pijl van woensdag, maar Pogacar staat gewoon aan de start. "Ik wil de benen opnieuw prikkelen in de Waalse Pijl en op de Muur van Hoei", zegt Pogacar in een persmededeling van zijn ploeg.

Pogacar heeft prikkel in Waalse Pijl nodig

Pogacar had echter de keuze om de Waalse Pijl ook over te slaan, zegt ploegbaas Mauro Gianetti in de podcast On connaît nos classiques. "Maar hij heeft woensdag of donderdag nog een stevige prikkel nodig om helemaal klaar te zijn voor Luik. Dus ja, hij rijdt de Waalse Pijl."

"Maar hij hoeft niet opnieuw de koers te maken van op 50 kilometer van de finish of per se te winnen. En hij rijdt omdat hij graag wil, maar het is geen must. We hebben ook andere renners in het team die geschikt zijn voor een wedstrijd als de Waalse Pijl."

Gianetti maakt zich ook geen zorgen over de vorm van Pogacar. "We maken ons geen zorgen, want we wisten dat herstellen van de vermoeidheid na Roubaix het moeilijkste zou zijn", zegt de Italiaan nog.