Van Avermaet weet waarom Pogacar sprint verloor in de Amstel: "Hetzelfde geldt voor Remco"

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar gokten in de Amstel Gold Race alletwee op hun sprint, maar lieten zich verrassen door Mattias Skjelmose. Volgens Greg Van Avermaet is dat geen toeval.

Waren Remco Evenepoel en Tadej Pogacar te zeker van hun sprint in de Amstel Gold Race? Evenepoel had twee dagen voor de Amstel nog Wout van Aert geklopt in de sprint in de Brabantse Pijl.

Tadej Pogacar won in de Tour al heel wat ritten in de sprint of pakte zo bonificatieseconden. De wereldkampioen is snel aan de streep, maar wint nauwelijks of niet in de sprint. Volgens Greg Van Avermaet is dat makkelijk te verklaren.

Pogacar en Evenepoel moeten te weinig sprinten

Pogacar moet zijn wapen van de sprint namelijk te weinig gebruiken volgens Van Avermaet. Hij wint bijna al zijn klassiekers solo. "Bijgevolg is hij niet leep en agressief genoeg. Hetzelfde geldt trouwens voor Remco, hoor", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel is ook snel aan de streep, veel meer dan enkele jaren geleden, maar begon zijn sprint in de Amstel Gold Race van te ver. Pogacar kon uit het wiel komen van Evenepoel en dacht dat de zege binnen was.

Door de tegenwind kon de Deen snelheid maken achter Pogacar en Evenepoel en hen in de laatste meters nog voorbij gaan. In Luik-Bastenaken-Luik zullen Pogacar en Evenepoel zich wellicht geen tweede keer laten vangen.