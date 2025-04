"Zien mensen wat ik zie? Blijkbaar niet": Straffe onthulling over Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert blijft dit seizoen op zijn honger zitten. Ook in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race moest hij tevreden zijn met ereplaatsen.

Wout van Aert reed ook in de Brabantse Pijl mee voor de overwinning, maar nu moest hij de overwinning laten aan de wederoptredende Remco Evenepoel.

De kritiek op Van Aert blijft maar groeien. Voor veel mensen heeft hij helemaal afgedaan, maar dat is zonder wielerrecensent Tom Danielson gerekend.

“Ik was verrast door de negatieve reacties na de geweldige prestatie van Wout van Aert in de Brabantse Pijl”, vertelt hij op X. “Zien mensen wat ik zie? Blijkbaar niet.”

Van Aert had de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix aangestipt als zijn grote doelen van dit voorjaar, maar hij kon geen van beide koersen winnen.

Heel wat critici wijzen naar de sprintzeges van Van Aert in de Tour de France. Danielson keert dan ook terug naar 2021, toen Van Aert de Brabantse Pijl in de spurt verloor van Tom Pidcock.

“Dit jaar verloor hij de sprint van Olympisch kampioen Remco, nadat ze allebei Pidcock wisten te lossen op een klim eerder op de dag. Dat klinkt als een verbetering ten opzichte van 2021 wat mij betreft.”

Danielson gelooft dan ook dat het nog goed zal komen met Van Aert tijdens de rest van de Giro. Volgens hem zal onze landgenoot helemaal top zijn in de Tour de France. “Was hij exceptioneel in de Tour de France van 2021? Absoluut. Ik verwacht hetzelfde in 2025”, besluit hij.