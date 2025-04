Luistert Pogacar wel naar zijn ploegleiding? "Die denkt dat hij alles aankan"

Tadej Pogacar is een grote kampioen van het wielrennen. Al is het bij UAE Team Emirates wellicht niet gemakkelijk om met hem te werken.

Herman Frison weet als geen ander wat het is om te werken met een grote kampioen. Hij begeleidde Philippe Gilbert in 2011 als ploegleider.

Die won toen de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik in één jaar. Als een renner zo goed bezig is, lijkt het heel moeilijk om als ploegleiding bij hem door te dringen.

“Hij is gewoon zo goed dat hij zelden hoeft na te denken over hoe hij moet winnen”, zegt Frison over Tadej Pogacar aan Het Nieuwsblad. “Dat is al van bij de jeugd zo en hij heeft die lijn bij de profs grotendeels kunnen doortrekken. En ik hoor zeggen dat hij op training ook zo is. Groepstrainingen bestaan niet, hij rijdt gewoon heel de training aan de leiding.”

Pogacar blijft maar doorgaan en houdt volgens Frison geen rekening met wat hij dit seizoen al in de benen heeft. Ook bij hem kruipt dat in de benen. “Ik denk dat hij zichzelf een beetje tegengekomen is, maar net dan moet je slimmer rijden.”

De vraag is dan ook of Pogacar wel wil luisteren naar de ploegleiding, dat het op dit moment anders moet. “Met Philippe Gilbert is het ons destijds alleszins gelukt. In volle finale moet je die jongens hun eigen ding laten doen, maar als Pogacar op meer dan veertig kilometer van de finish demarreert, moet je vanuit de wagen durven zeggen dat hij het anders moet doen. Een renner in vorm moet je temmen, want die denkt dat hij alles aankan.”