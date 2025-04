UCI maakt nieuwe wereldranglijst bekend: Wat met Wout van Aert en België in landencompetitie?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De wereldwielerbond UCI heeft de nieuwe wereldranglijst voorgesteld. Een blik op de nieuwe plek van renners, ploegen en landen.

Tadej Pogacar steekt met kop en schouders boven de rest uit. Hij heeft meer dan het dubbel van de punten van eerste achtervolger Remco Evenepoel. Mathieu van der Poel vervolledigt de top drie. Wout van Aert duikt dan weer de top vijf in door zijn constante prestaties in het voorjaar.

Top 10 UCI Wereldranglijst renners

Tadej Pogacar (13.250 punten)

Remco Evenepoel (5.569 punten)

Mathieu van der Poel (4.223 punten)

Primoz Roglic (3.855 punten)

Wout van Aert (3.773 punten)

Ben O'Connor (3.542,81 punten)

Biniam Girmay (3.370 punten)

Mads Pedersen (3.365,57 punten)

Enric Mas (3.295 punten)

Marc Hirschi (3.184 punten)

UAE Team Emirates-XRG blijft ook bij de ploegen helemaal bovenaan staan, gevolgd door Lidl-Trek en Astana op drie. Visma Lease a Bike komt echter heel dichtbij.

Top 10 UCI Wereldranglijst ploegen

UAE Team Emirates-XRG (11.199,42 punten)

Lidl-Trek (7.551,01 punten)

XDS Astana Team (5.749,66 punten)

Team Visma | Lease a Bike (5.733,85 punten)

Alpecin-Deceuninck (5.211 punten)

INEOS Grenadiers (4.915,6 punten)

Soudal Quick-Step (4.699,45 punten)

Red Bull-BORA-hansgrohe (4.172,55 punten)

UNO-X Mobility (3.662 punten)

Movistar Team (3.585,26 punten)

In de landenranking is België nog altijd het beste wielerland ter wereld. Slovenië en Spanje vervolledigen de top drie. Nederland zakt een plekje verder naar beneden en is zevende.

Top 10 UCI Wereldranglijst landen

België (21.612,72 punten)

Slovenië (18.833,14 punten)

Spanje (15.227,43 punten)

Italië (13.270,53 punten)

Denemarken (12.493,62 punten)

Australië (11.232,19 punten)

Nederland (11.203,29 punten)

Frankrijk (11.163,85 punten)

Groot-Brittanië (10.291,86 punten)

Verenigde Staten (9.359,49 punten)