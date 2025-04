"Zelfs dat was niet genoeg voor mij": Lotte Kopecky ontgoocheld na Waalse Pijl

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky werd pas twaalfde in de Waalse Pijl. De laatste klim op de Muur van Hoei was duidelijk te veel voor de wereldkampioen.

Lotte Kopecky liet in de finale van de Waalse Pijl geen al te frisse indruk meer. Daar zal de valpartij eerder in de koers en de bijbehorende achtervolging voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn.

“Ja, het was zwaar, maar op zich viel het wel mee”, vertelde ze achteraf. “Maar de Muur van Hoei is heel lastig, hé. Deze beklimming liegt niet.”

Nochtans leek ze een kanshebber voor de zege. “Mijn ploegmaats hebben me goed afgezet, maar zelfs dat was niet genoeg voor mij. Ik ben niet ideaal gestart, maar dat was mijn eigen schuld.”

Het plan was om bij de vijf eerste aan de slotklim te beginnen, maar dat plannetje is helemaal niet gelukt voor onze landgenote.

Of dit blijft hangen voor zondag? “Je wil het hier toch zo goed mogelijk doen en dan ben ik hier wel mee teleurgesteld. Of ik hier ooit kan winnen? Moeilijke vraag. Ik kan er niet meteen op antwoorden.”