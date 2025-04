Bruyneel, Armstrong en Hincapie discussiëren over kansen Evenepoel in Luik: "Schrijf hem niet af" vs "Niet gelijkop met Pogacar"

Bruyneel en Armstrong wonnen ooit samen meermaals de Tour - overwinningen die daarna geschrapt werden wegens de welbekende reden. Nu volgen ze de koers als analisten en ze hebben dan ook een mening over de kansen van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik.

Voor La Doyenne heeft Evenepoel ook de Waalse Pijl gereden. "Ik denk dat Remco teleurgesteld zal zijn", zegt Bruyneel, verwijzend naar de negende plek van Evenepoel, in The Move. Armstrong heeft goed naar Remco gekeken. "Hij probeerde bijna te gaan, schakelde dan terug. Hij wilde dan nog eens gaan, maar zag dat het niet ging. Voor hem maakte het niet uit of hij 9de of 99ste wordt. Hij had gewoon de benen niet."

Bruyneel vindt dat dit niet helemaal mag verbazen. "Historisch gezien heeft hij het ook vaak moeilijk op steile stukken. Vanuit dat standpunt ligt Luik-Bastenaken-Luik hem beter." Desondanks ziet de ex-ploegleider zijn landgenoot niet winnen. "Ook al is Remco Evenepoel nog aan het verbeteren: ik denk niet dat het gelijkop gaat tussen hem en Pogacar in Luik. No way."

Weer heeft groter effect op Evenepoel

George Hincapie duikt ook op in deze aflevering van de podcast en is optimistischer over Evenepoel. "Ik denk dat het weer een groter effect op hem gehad heeft dan op de anderen. Het was zijn derde koers na een afwezigheid van zeven maanden. Wie weet wat er dan met zijn lichaam gebeurt? De grootste periode van die tijd spendeerde hij in Spanje, in warme temperaturen."

De Amerikaan pleit dus verzachtende omstandigheden voor de prestatie van Evenepoel in de Waalse Pijl en sluit niet uit dat het zondag beter uitpakt. "Hij heeft Luik-Bastenaken-Luik al eerder gewonnen. Soudal Quick-Step heeft een resultaat nodig in Luik: ze hebben nog niets gepresteerd het hele voorjaar. Ik schrijf hem niet af."

Bruyneel verwacht aanval Pogacar op La Redoute

Bruyneel heeft begrip voor de argumenten van Hincapie. "Je mag hem niet afschrijven, maar logisch gezien ligt een harde koers Pogacar goed. Het zal afhangen van waar Pogacar zal aanvallen. Normaal doet hij dat op La Redoute."