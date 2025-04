Dankzij dat ferme duel met Van Aert: verrassende onthulling van Bakelants leidt plots tot nieuwe bijnaam voor Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is plots een nieuwe bijnaam rijker. Aan de basis ligt de manier waarop hij Van Aert klopte in de Brabantse Pijl.

Daar zijn ze in Wielerclub Wattage nog eens op teruggekomen. "Een echte sprint konden we dat niet noemen", vond specialist bij uitstek Tom Boonen. "Het was eerder een doodknijpsessie van vijf kilometer", zag Boonen hoe Van Aert aan het afzien was. "En dan vergeet ik die vijftig vorige kilometers nog. Het was rustig aan 'doodpitsen' gewoon."

"Wurgen", noemt Dirk De Wolf het. Voormalig wielrenster Annemiek van Vleuten kreeg in het vrouwenwielrennen al het etiket 'wurgslang' opgeplakt. "Van Vleuten was een wurgslang bij de dames, Remco wordt stilaan bij de jongens diegene die wurgt. Al is er nog eentje die nog een beetje meer wurgt", verwijst De Wolf naar Tadej Pogacar.

Bakelants stelt nieuwe bijnaam Evenepoel voor

De Aerokogel van Schepdaal blijkt plots niet meer genoeg. Jan Bakelants verzint ter plekke een nieuwe bijnaam voor Remco Evenepoel er al was. "Aangezien de wurgslang er al was, noemen we hem vanaf nu de python." Tom Boonen stelde zich daarna de vraag: "Een python wurgt toch niet?" Is hij dan een slangenkenner? "Neen, ik heb het zo niet met slangen."

"Ik wel", verrast Jan Bakelants. "Ik heb een fascinatie voor slangen", doet de ex-renner een onthulling waar hij alle aanwezigen perplex mee slaat. Dan is hij ook diegene die het antwoord kan geven op de prangende vraag of een python een wurgslang is. "Een python is een wurgslang", bevestigt Bakie. Zo, dat weten we dan ook alweer.

Evenepoel waanzinnig sterk op het vlakke

Terug naar de koers: Evenepoel heeft ondertussen de stelling van Bakelants kracht bijgezet dat hij de sterkste is op het vlakke. "Dat is ook waarom Van Aert het zo lastig had. Je zit achter Remco niet echt uit de wind. Hij rijdt zo verschrikkelijk rap. Aan de finish in de Brabantse Pijl zag ik welke versnelling hij gebruikte: dat is echt geschift."