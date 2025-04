Moeten ze wel starten? Bakelants trekt harde conclusie over concurrenten van Evenepoel en Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Met elk twee zeges in de voorbije vier edities zijn Remco Evenepoel en Tadej Pogacar de twee grote favorieten voor Luik-Bastenaken-Luik zondag. Strijdt de rest van het peloton om plaats drie?

Tadej Pogacar won Luik-Bastenaken-Luik in 2021 en 2024, Remco Evenepoel in 2022 en 2023. Met Jakob Fuglsang (2019) en Bob Jungels (2018) staan er nog twee ex-winnaars aan de start, maar zij behoren zelfs niet tot de outsiders dit jaar.

Volgens Jan Bakelants is er zelfs 95% kans dat Remco Evenepoel of Tadej Pogacar zich zondag voor de derde keer op de erelijst zetten. "Evenepoel en Pogacar zijn zó goed dat ik niemand zie die met hen zou meekunnen op La Redoute", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Geen andere favorieten in Luik-Bastenaken-Luik

"Er zijn geen outsiders", is hij dan ook hard voor de rest van het peloton. "De strijd om de derde plaats zal wel spannend zijn. Net als vorig jaar. Want de mannen onder die twee zijn erg aan elkaar gewaagd."

"Je kan als ploeg wel een tactisch plan hebben om hen mogelijk te verrassen, maar dat is ijdele hoop. Er zijn voor zondag simpelweg geen outsiders, het gaat tussen die twee", herhaalt Bakelants nog eens.

En toch bewees Skjelmose in de Amstel Gold Race dat Pogacar en Evenepoel te kloppen zijn. Wie na de laatste beklimming toch nog in het wiel zit van de twee, mag nog altijd hopen op de zege in Luik.