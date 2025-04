'Stevige domper voor Van Aert: Benoot heeft topaanbieding op zak en staat op vertrekken'

Tiesj Benoot (31) is mogelijk aan zijn laatste maanden bezig bij Visma-Lease a Bike. Benoot is einde contract en heeft een stevige aanbieding op zak van een ambitieuze topploeg.

Zijn Wout van Aert en Tiesj Benoot in 2026 geen ploegmaats meer? Die kans is groot want het contract van de 31-jarige Benoot loopt eind dit jaar af bij Visma-Lease a Bike en door zijn prestaties dit voorjaar kan Benoot rekenen op heel wat interesse.

Volgens WielerFlits heeft INEOS Grenadiers zich gemeld bij het management van Benoot, maar ook het Franse Decathlon-AG2R. De Franse ploeg zou Benoot een stevig contract van drie jaar hebben voorgeschoteld.

Benoot kopman in de klassiekers bij Decathlon-AG2R?

Een deal tussen Decathlon-AG2R en Benoot zou nabij zijn en bij de Franse ploeg zou Benoot ook meer zijn eigen kans kunnen gaan. Nu moet hij zich vaak opofferen voor ploegmaats zoals Van Aert in de klassiekers of Vingegaard in de Tour.

Bij Decathlon-AG2R zoeken ze een kopman voor de klassiekers en Benoot zette dit voorjaar al mooie resultaten neer. Zo werd hij derde in Dwars door Vlaanderen, zesde in de Ronde van Vlaanderen, achtste in de Amstel Gold Race en twaalfde in de Waalse Pijl.

Met Oliver Naesen, Stan Dewulf en Gianluca Pollefliet rijden er volgend jaar al zeker drie landgenoten bij Decathlon-AG2R. Dries De Bondt rijdt momenteel ook bij de Franse ploeg, maar heeft een aflopend contract.