Straffe versterking of concurrent voor Tadej Pogacar? "Kan klassement rijden in grote rondes"

Voor het tweede jaar op rij werd Kevin Vauquelin tweede in de Waalse Pijl. Van toeval kan geen sprake meer zijn, zeker als je ook zijn andere prestaties bekijkt.

De spanning in de Waalse Pijl beperkte zich tot de slotklim op de Muur van Hoei. All eyes on Tadej Pogacar, waardoor de tweede plek van Kevin Vauquelin wat uit de aandacht verdween.

Toch leverde hij een prachtprestatie en maakte hij heel veel indruk. Net als vorig jaar strandde Vauquelin op de tweede plaats.

Hij rijdt voor het noodlijdende Arkea, maar zou volgend seizoen mogelijk de overstap maken naar UAE en ploegmaat worden van Tadej Pogacar, zo is in de wandelgangen te horen.

“Hij zit bij een klein team, maar als je ziet hoe goed hij is, hoort hij daar eigenlijk niet thuis”, zegt Johan Bruyneel in The Move. “Hij heeft een mooie stijl op de fiets en hij kan echt nog heel groot worden.”

Bruyneel ziet alvast een mooie toekomst voor hem weggelegd. “Ik denk dat de grote ploegen wel voor hem in de rij gaan staan. Iedereen kent denk ik wel zijn kwaliteiten, dat was ook al bekend zijn zonder zijn resultaten. Ik zie hem later wel klassementen rijden in de grote rondes.”

Zien wat het worden zal dus. Het verhaal van Arkea is zo goed als geschreven, maar lang zonder werk zal Vauquelin alvast niet zitten.