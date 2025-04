🎥 Van Gils pakt uit met nieuw kapsel, maar zit ook met groot probleem voor Luik-Bastenaken-Luik

De overstap van Maxim Van Gils naar Red Bull-BORA-hansgrohe is voorlopig nog niet echt geslaagd. Ook in Luik-Bastenaken-Luik ziet Van Gils dat niet veranderen, maar hij rijdt zondag wel met een opvallend nieuw kapsel.

Hij moest de Strade Bianche missen door ziekte, werd 19de in Milaan-Sanremo, gaf op in de Amstel Gold Race na een valpartij en werd 43ste in de Waalse Pijl met nog veel last. Het is duidelijk nog niet het voorjaar geweest van Maxim Van Gils.

Vorig jaar werd Van Gils nog vierde in Luik, maar dit jaar zit er geen goed resultaat in. "Mijn vorm is goed, maar mijn staartbeentje doet nog altijd heel veel pijn na mijn val in de Amstel Gold Race", zei Van Gils bij Cycling Pro Net.

Van Gils start zonder ambities

"We hebben alles geprobeerd, maar ik denk dat ik gewoon tijd nodig heb. Ik hoop dat mijn ploegmaten het goed doen, zelf heb ik geen ambities." Zeker met toppers zoals Evenepoel en Pogacar aan de start.

"Ik verwacht dat UAE Team Emirates-XRG en Soudal Quick-Step de vluchters niet veel ruimte zullen geven. Ruimte om te anticiperen zal er volgens mij ook niet zijn. Het zal allemaal gebeuren op La Redoute, Tadej tegen Remco. Evenepoel kan hem kloppen, maar ik weet of dat morgen zal zijn."

Van Gils dook tijdens de ploegenpresentatie van Luik-Bastenaken-Luik ook op met een nieuw kapsel. Hij heeft zijn kenmerkende kapsel ingeruild voor een kortere snit. Zondag wordt er zo'n 20 graden voorspeld, dat korter haar kan dus helpen om het hoofd koel te houden.