Enorm groot verschil in vechtlust: "Geen geheim dat Remco Evenepoel supergoed in vorm is" en "Nieuwe Eddy Merckx"

Heeft iedereen nog wel voldoende vechtlust voor de laatste klassieker uit het voorjaar? Evenepoel en Pogacar ongetwijfeld wel (ook al geeft Tadej in de foto hierboven een andere indruk), maar hoe zit het met de rest?

Vooraleer dat na te gaan hebben we ons oor eerst te luister gelegd bij titelverdediger Tadej Pogacar. "Het is geen geheim dat Remco Evenepoel in supergoede vorm verkeert, maar Lidl-Trek heeft ook twee renners die voor de overwinning kunnen gaan. En er duikt altijd nog wel iemand onverwacht op die op de dag zelf een hele goede vorm heeft."

Tom Pidcock is een andere interessante naam. "Ik heb een goed gevoel. We weten hoe ongelooflijk Pogacar is. We hebben misschien wel te maken met de nieuwe Eddy Merckx. Soms hebben we het gevoel dat we tevreden kunnen zijn met een tweede plaats achter hem, maar dat is niet mijn mentaliteit. We koersen zeker om te proberen winnen."

Pidcock legt zich niet neer bij zege Pogacar

De Brit legt zich niet bij voorbaat neer bij een zege van Pogacar. "In de Strade Bianche was ik niet al te ver van zijn niveau verwijderd. Het is zeker niet voorbij nog voor de koers begonnen is." Genoeg strijdlust dus bij de Brit. Bij anderen is dat al iets minder. Oudgediende Fuglsang wil vooral genieten. "Ik heb er geen moment aan getwijfeld om naar hier te komen, ook al heb ik net de Ronde van de Alpen in de benen."

De ex-winnaar is niet de enige die afscheid komt nemen. "Dit is mijn laatste Monument", verkondigt Romain Bardet, vorig jaar nog op het podium. "Ik wilde mezelf nog één kans geven in een koers waar ik van hou voor het einde van mijn carrière." Hij is niet de enige Franse hoop. Vauquelin finishte woensdag nog tweede in Hoei. "Ik heb dezelfde mindset als in de Waalse Pijl", verzekert hij.

Renners als Vauquelin en Grégoire liggen op de loer

Of dat betekent dat hij hoge verwachtingen mag koesteren, is een ander paar mouwen. "In deze koersen is het makkelijk om plannen te maken maar moeilijk om ze uit te voeren." En dan is er nog dat jonge talent, Romain Grégoire. "Enkele renners zijn van een ander kaliber, maar in de groep achter hen halen velen hetzelfde niveau. Er is dus een mogelijkheid om een grote uitslag te boeken."