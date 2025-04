Het geheim achter de succesvolle terugkeer van Remco Evenepoel: trotse vader bedankt een resem mensen, ook Oumi's ouders

De terugkeer van Remco Evenepoel is nu al geslaagd, ongeacht de afloop in Luik. Dat maakt Patrick Evenepoel, vader van, uiteraard uitermate gelukkig.

Met een eerste, derde en negende plaats mag Remco niet klagen over de uitslagen in zijn eerste wedstrijden van het jaar. Na die maanden afwezigheid is het toch geen evidentie om die resultaten bij elkaar te rijden. "Er zijn altijd personen die twijfels hebben. Gaat hij terugkomen of niet? In bepaalde media waren er ook twijfels maar niet bij ons", aldus Patrick Evenepoel.

De familie Evenepoel komt in de wielerwereld in aanraking met veel mensen. Net zoals er twijfelaars zijn, zijn er ook personen waar ze altijd kunnen op bouwen. "Er zijn bepaalde mensen - ik zal hun namen niet noemen - die er altijd staan. Mensen die zich altijd van de zaken bewust zijn, mensen die altijd correct zijn. Een grote dankuwel aan al die mensen."

Felicitaties aan Remco en Oumi

Remco heeft zelf verklaard dat hij tijdens al die maanden zonder koers een grote steun gehad heeft aan vrouwlief Oumi. Het is uiteraard belangrijk dat hij zich gesteund voelt op het thuisfront. Patrick kan daar alleen maar blij mee zijn. "Chapeau voor hun beiden na wat ze doorstaan hebben de laatste weken en maanden", looft hij het koppel.

Terwijl Remco timmerde aan de weg terug naar de top, was dat een hele beleving voor al zijn naasten. Ook bij de familie van Oumi bijvoorbeeld. "Ik zei het ook aan de ouders van Oumi: ook jullie bedankt, want zij moesten er ook zijn voor hun kinderen. Net zoals wij er waren voor Remco. Als ouder moet je er zijn voor je kind, niet om te feesten na de koers."

Evenepoel op zoek naar kers op de taart

Met de steun van zijn dierbaren is het Remco gelukt om weer terug te keren aan de top. Nu is het afwachten of er nog een kers op de taart volgt in Luik-Bastenaken-Luik.