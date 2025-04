Remco Evenepoel doet uit de doeken wat de grote verrassing is en heeft ook expliciet aan zijn supporters gedacht

Remco Evenepoel probeert in Luik voor een derde keer te winnen met een aangename verrassing in zijn achterhoofd en dat is het niveau dat hij reeds haalde in de vorige koersen. Alles wijst er dus op dat hij minstens even goed zal zijn in Luik-Bastenaken-Luik.

Evenepoel betuigt nog eens zijn grote liefde voor de wedstrijd die hij reeds tweemaal won. "Ik ken elke put op deze wegen. Het is mijn favoriete koers van het seizoen. Ik zou deze koers kunnen rijden met de ogen dicht. Dat geeft me extra vertrouwen en motivatie. Op sommige beklimmingen kan ik de inspanning in mijn hoofd beter berekenen."

Het is uiteraard belangrijk dat het mentaal goed zit. Op dat vlak helpt het ook om een trouwe aanhang te hebben die er vaak bij is op de koersen. "Ik heb altijd geweldige supporters die me aanmoedigen langs de kant van de weg en ik wil het maximum geven voor hen. Vooral in Luik, een stad die ik al op jonge leeftijd meermaals bezocht heb."

Pogacar kloppen betekent geen extra glans

Hij zal het in en rond Luik moeten opnemen tegen Tadej Pogacar. De wereldkampioen verslaan zou een eventuele zege geen extra uitstraling geven, meent Evenepoel. "Winnen is winnen. Het maakt niet uit waar of tegen wie." De prestaties in de voorbije klassiekers sterken Evenepoel in de overtuiging dat het wel mogelijk is om de Sloveen te kloppen.

Het is allemaal nog beter verlopen dan Evenepoel gehoopt had. "Ik ben verrast met de vorm die ik al haal in mijn eerste wedstrijden. En ik voel dat ik aan het verbeteren ben, want voorbije woensdag in de Waalse Pijl had ik het beste gevoel tot dusver." Evenepoel kaartte al enkele keren aan dat hij enkel door de koude blokkeerde aan de finish maar heel tevreden was over de ploegprestatie.

Veel positiviteit bij Soudal Quick-Step

Veel goede vibes dus bij Soudal Quick-Step voor de start in Luik. "We hadden niet verwacht dat ik dit niveau al zou halen."