UPDATE: Thibau Nys verrast en Evenepoel kraakt in Luik, ook Lotte Kopecky vijfde en Belg van Alpecin juicht in Turkije

Ook deze keer is het duel tussen Evenepoel en Pogacar er niet gekomen. Terwijl 'Pogi' even hard domineerde zoals voorbije woensdag, maakte Evenepoel onderweg een erg wisselvallige indruk.

De vroege vlucht en een chasse patate van twee tegenaanvallers waren al tenietgedaan toen de krachtmeting op La Redoute eraan kwam. Deze klim is altijd de scherprechter. Daarom was het verbazingwekkend dat Evenepoel zo ver achteraan in de groep der favorieten bleef zitten. Pogacar trok er zich niets van aan: net als in de Waalse Pijl versnelde hij vanuit het zadel en weg was hij!

Het is waanzin dat Pogacar niet eens op de pedalen moet gaan staan om het verschil te maken ten opzichte van de rest. Er was ook geen sprake van dat een groepje achtervolgers hem nog kon terughalen. Pogacar breidde zijn voorsprong stelselmatig uit: het verschil liep op tot meer dan een minuut. De 'dubbel' in de Ardennenklassiekers kon hem niet meer ontsnappen.

Evenepoel ver in de achtervolging

Na hem waren Healy en Pidcock de achtervolgers die de meest snedige indruk maakten, met ook nog Alaphilippe en Ciccone in de buurt. Evenepoel zat pas in groep 4, maar leek in de afdaling wel een tweede adem te vinden. Tot twee keer toe wilde hij de boel opnieuw aanwakkeren, de andere renners in de groep verleenden niet meteen hun medewerking.

Op de Roche-aux-Faucons zat hij dan helemaal door zijn beste krachten heen: hij parkeerde helemaal. Op een gegeven moment kwam Evenepoel zelfs haast tot stilstand. Eén ding was duidelijk: hij moest lossen en zou geen rol van betekenis meer spelen. In de strijd om de podiumplaatsen konden Ciccone en Healy afstand nemen van hun concurrenten.

Pogacar eert moeder van verloofde

De oppermachtige Pogacar wees bij het over de streep komen naar de hemel, als eerbetoon aan de overleden moeder van zijn verloofde. Ciccone klopte Healy in een sprint om plek 2. Het wordt uitkijken naar de verklaring van Evenepoel. Wellicht had hij bergop gewoon de benen niet.

Update: bij de vrouwen is de overwinning gegaan naar Kim Le Court van Insurance-Soudal. Het is een historisch moment, want Le Court is een Mauritiaanse renster en is dus Afrikaanse. Ze was de snelste in een groepje van vier. Lotte Kopecky won de spurt in de achtervolgende groep om de vijfde plaats.

Het was niet enkel Luik-Bastenaken-Luik wat de klok sloeg vandaag. Er is ook gekoerst in de Ronde van Turkije. Daar spurtte Simon Dehairs van Alpecin-Deceuninck naar zijn eerste profzege. Meteen een dubbelslag dus, want de Belg is ook de eerste leider in de Ronde van Turkije. In de Ronde van Asturië sloeg Soler dan weer een dubbelslag: zijn ritzege leverde ook de eindzege op.