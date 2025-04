Thijs Zonneveld over kortsluiting bij Remco Evenepoel in L-B-L: "Geniet daar wel van"

Remco Evenepoel had een stevige offday in Luik-Bastenaken-Luik en wilde niet te veel in beeld rijden. Op de Roche-aux-Faucons kneep hij dan ook ostentatief de remmen dicht om de camera af te schudden.

Om niet constant een camera op zijn neus te hebben in de laatste 10 kilometer besloot Remco Evenepoel om even stevig te vertragen op de Roche-aux-Faucons. Hij kon zo anoniem naar Luik rijden en als 59ste over de streep komen.

"Heel begrijpelijk en menselijk", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. "Als dit hem heel vaak zou overkomen, zou ik er wel iets van vinden. Dan zou ik er als ploeg er ook wel wat van vinden. Je rijdt dan een hele dag op kop en dan gooit hij de handdoek in de ring als hij niet meer kan winnen."

Zonneveld genoot van gepikeerde Evenepoel

Na Luik-Bastenaken-Luik reageerde Evenepoel ook gepikeerd. Hij stelde dat er niet alles van hem verwacht kon worden. Hij had maar anderhalve maand goed kunnen trainen en miste dus een stevige basis.

"Af en toe is er een beetje kortsluiting in zijn hoofd. Dan ziet en zegt hij de dingen helemaal volgens zijn eigen bril. Zoals dat hij na de Amstel zegt dat hij de sterkste was in koers. Hij is af en toe heel ongenuanceerd in zijn uitspraken."

"Ik geniet er meer van dan dat ik er een hekel aan heb. Ik vind het erger dat hij in de Waalse Pijl zijn ploeg de hele dag op kop zet, geen plan heeft, negende wordt en dan zegt dat het aan het weer ligt. Dat vind ik irritanter dan zijn uitspraken of dat hij vandaag helemaal laat lopen omdat hij geen benen heeft."