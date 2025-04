Vreemde uitspraak van Kopecky na L-B-L: Ine Beyen weet wat er aan de hand is

Lotte Kopecky moest in Luik-Bastenaken-Luik tevreden zijn met een vijfde plaats. Achteraf kwam ze met een opvallende uitspraak, die misschien ook wel veel verklaard.

Voor Lotte Kopecky was Luik-Bastenaken-Luik na de Ronde van Vlaanderen haar tweede grote doel van het voorjaar. Op de Roche-aux-Faucons moest ze de rol net lossen, waardoor ze niet kon sprinten voor de zege.

Kopecky werd op 24 seconden vijfde en was dan ook teleurgesteld over haar resultaat. Ze was dan ook niet naar Luik gekomen voor een plek in de top tien. En Kopecky deed ook nog een opvallende uitspraak.

Loopblessure bij Kopecky deze winter?

Ze sprak over een "moeilijke winter". Wat ze daar precies mee wil zeggen, zei Kopecky niet. Volgens Ruben Van Gucht en Ine Beyen is er een gerucht dat Kopecky deze winter heeft gesukkeld met een loopblessure.

"Dat is wat we horen, ja. Als dat zo is, dan heeft dat waarschijnlijk effect gehad op haar opbouw deze winter, die al anders is geweest. Dan zal het puzzelen geweest zijn om op tijd klaar te geraken", zegt Beyen bij Sporza.

"Het zou nuttig zijn dat ze daar open kaart over speelt. Dat is haar en onze taak." En dan kunnen er ook betere inschattingen worden gemaakt van wat er voor de rest van het seizoen nog kan verwacht worden van Kopecky.