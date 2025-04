Zelfs Tadej Pogacar moet het toegeven: "Ga ik niet over liegen"

Tadej Pogacar reed dit voorjaar zeven eendagskoersen en viel geen enkele keer naast het podium. Maar ook voor de wereldkampioen was het een zwaar voorjaar.

Winst in de Strade Bianche, derde in Milaan-Sanremo, winst in de Ronde van Vlaanderen, tweede in Parijs-Roubaix, tweede in de Amstel Gold Race en winst in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Dat was het klassieke voorjaar van Tadej Pogacar. De wereldkampioen was altijd op de afspraak en stond dus al in alle vier de monumenten op het podium. Maar ook bij hem ging het niet allemaal vanzelf.

"De klassiekercampagne was zwaar. Daar ga ik niet over liegen", zei Pogacar op zijn persconferentie na Luik-Bastenaken-Luik. "Elke koers die ik reed en dichter bij Luik kwam, werd het beter voor mij. Ik ben heel blij en als team kunnen we trots zijn op wat we dit voorjaar hebben laten zien."

Dit voorjaar herhalen ook moeilijk voor Pogacar

Pogacar reed dus zeven klassiekers, maar wel gespreid over een periode van acht weken. "Voor mij wordt het lastig om weer te doen wat ik dit voorjaar heb gedaan. Ik denk niet dat ik dit elk voorjaar kan doen."

Vorig jaar reed Pogacar met de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik maar drie klassiekers, omdat hij ook de Giro reed. Het zal vooral van die grote ronde afhangen of Pogacar de komende jaren veel klassiekers zal rijden.