"Geen sprake van": Jelle Vanendert scherp over duel tussen Pogacar en Evenepoel

Remco Evenepoel opende het seizoen met een zege tegen Wout van Aert. Maar tegen Tadej Pogacar had hij geen vinger in de pap te brokken.

Remco Evenepoel vs Tadej Pogacar. Het was vooral in de kranten en bij analisten dat er sprake was van een episch duel, want in de praktijk was daar niet veel van te zien.

“Er was geen sprake van een duel”, stelt Jelle Vanendert meteen erg duidelijk in Het Belang van Limburg. “Pogacar houdt die supervorm nu al twee maanden vast, sinds de Strade Bianche. Dat is ongekend lang.”

Als Vanendert dat vergelijkt met zijn eigen tijd als renner, dan houdt Pogacar zijn goede vorm gewoon dubbel zo lang aan. De vraag is natuurlijk hoe de Sloveen dat kan verwezenlijken.

“Tja, hij is een supertalent natuurlijk. Los daarvan maakt hij maximaal gebruik van de gegevens die hij van zichzelf kan verkrijgen via wattagemeters, AI, hartslag, voedingsbegeleiding enz.”, gaat Vanendert verder.

Binnen goed anderhalve maand is het al tijd voor de Tour de France. De vraag is of Pogacar in het voorjaar niet te veel van zijn krachten opgebruikt heeft. Vanendert twijfelt niet dat de wereldkampioen er in Frankrijk zal staan.

“Vorig jaar had hij ook de Giro in de benen en domineerde hij in de Tour. Oké, dat was tegen een Vingegaard die terugkwam van een zware blessure, maar Pogacar heeft nog altijd meer dan zes weken tijd om zich klaar te maken. Vingegaard zal vermoedelijk sterker zijn dan vorig jaar, maar ik verwacht een echt duel”, besluit hij.