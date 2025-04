Patrick Evenepoel houdt juridische stappen achter de hand na racistische opmerkingen over Remco en Oumi: "En dan doet Ruben Van Gucht er nog schep bovenop"

Het leven in de spotlights is niet altijd even simpel. Zeker niet als je Remco Evenepoel heet. Remco en zijn vrouw Oumi worden al een tijd negatief en racistisch bejegend. Patrick Evenepoel wil dat het stopt.

De verklaringen op sociale media kunnen hard zijn. Vooral in de Facebookgroep Remco Evenepoel - De ket van Schepdaal loopt het soms de spuigaten uit. De moderatoren van die groep hebben de handen vol om de berichten die niet door de beugel kunnen te scheiden van de berichten die wel correct zijn. Als Evenepoel dan eens een mindere wedstrijd rijdt, gaat het zeker te ver. Zo zouden er de laatste weken al een heleboel berichten geschreven zijn die negatief en ook racistisch van aard zijn. Een paar weken geleden vertelde Remco Evenepoel dat hij soms bidt met zijn vrouw Oumi. Dat maakt blijkbaar bij sommigen iets los. Een beheerder waarschuwde al voor dagvaardingen: "Het is gewoon walgelijk wat sommige mensen soms schrijven". Patrick Evenepoel in contact met juridische dienst Ook Patrick Evenepoel, de vader van Remco, heeft in diezelfde Facebookgroep laten weten dat een juridische dienst is aangesproken. Bij Het Nieuwsblad kaart Patrick eveneens aan dat het maar niet ophoudt. "En dan doet Ruben Van Gucht er nog een schep bovenop", verwijst hij naar de commentaren van de journalist in 'De Afspraak'. Patrick Evenepoel benadrukt dat ze de verwerpelijke Facebook-reacties niet langer zomaar zullen laten en de geschikte mensen ermee aan de slag gaan. Ze doen dit in de familie Evenepoel niet enkel voor zichzelf maar ook voor iedereen die met zulke zaken te maken krijgen. Tegelijkertijd voegt hij eraan toe dat er op dit moment nog geen klachten zijn ingediend. Stappen nemen tegen wie nu nog over de schreef gaat De personen die vanaf nu nog over de schreef gaan en Remco en Oumi racistisch bejegenen, mogen zich mogelijk dus wel aan juridische stappen verwachten.