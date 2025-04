🎥 Toptalent Brennan (19) vernedert concurrentie in Romandië en doet stevige uitspraak over zijn toekomst

Toptalent Matthew Brennan (19) heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de eerste etappe in de Ronde van Romandië. De Brit was veel te sterk voor de concurrentie en is ook de nieuwe leider.

Na een korte proloog kregen de renners in de Ronde van Romandië een rit van net geen 195 kilometer voorgeschoteld. Onderweg lagen vier officiële beklimmingen, maar de top van de laatste beklimming lag al op zo'n 80 kilometer van de streep.

Ben Zwiehoff (Red Bull-BORA-hansgrohe) en Gerben Kuypers (Intermarché-Wanty) streden onderweg voor de bergtrui, met de Duitser die aan het langste eind trok. Het peloton had echter zijn zinnen gezet op de etappezege.

In de straten van Fribourg stond er geen maat op Matthew Brennan. De Brit van Visma-Lease a Bike won met lengten voorsprong en pakte na twee etappezeges in Catalonië al zijn derde zege in de WorldTour dit jaar. De Brit neemt ook de leiderstrui over van zijn landgenoot Sam Watson.

Brennan weet niet waar limieten liggen

"Toen ik over de beklimmingen geraakte, voelde ik meteen dat ik goede benen had. De ploeg hield me een hele dag uit de problemen. Het was een zeer chaotische finale. Het was niet zo makkelijk, maar ik kon het goede wiel volgen en ik ging er vol voor."

"Dat ik de zege en ook de leiderstrui pak, daar ben ik echt zo blij mee. Ik weet niet waar mijn limieten liggen, mijn coaches ook niet. Dat ben ik nog aan het uitzoeken." De toekomst ziet er alvast heel mooi uit voor Brennan.

🚴🇨🇭 | Hij gaat van kop aan en durft zijn sprint van veraf in te zetten. Dat doe je alleen als je vertrouwen hebt en inderdaad... Matthew Brennan wint! 🙌🇬🇧 #TourDeRomandie



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/LUNLeZeUTi — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 30, 2025

Results powered by FirstCycling.com