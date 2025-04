Na moeilijk voorjaar en teleurstelling in Luik: Lotte Kopecky past haar programma aan

Lotte Kopecky maakte dit voorjaar een doel van Luik-Bastenaken-Luik, maar moest tevreden zijn met plaats vijf. Ze wil nu alles even laten bezinken en schrapt dan ook in haar programma.

Met een derde zege in de Ronde van Vlaanderen is Lotte Kopecky nu de recordhoudster bij de vrouwen qua overwinningen in Vlaanderens Mooiste. Na een zege in de Belgische driekleur in 2023 won ze nu in de regenboogtrui.

Dat wilde Kopecky ook graag doen in Luik-Bastenaken-Luik, maar op Roche-aux-Faucons kraakte Kopecky en kon ze de kopgroep niet volgen. Ze moest zo sprinten voor de vijfde plaats en won dat sprintje ook gemakkelijk.

Daags na Luik-Bastenaken-Luik maakte haar ploeg SD Worx-Protime bekend dat Kopecky deze winter heeft gesukkeld met knieproblemen na een valpartij in de Simac Ladies Tour eind vorig jaar in oktober.

Kopecky schrapt Luxemburgse wedstrijd

Het was daardoor moeilijk voor Kopecky om echt in topvorm te geraken en ze wil dan ook even alles laten bezinken. "Kopecky zal dit weekend niet starten in de Luxemburgse wedstrijd Festival Elsy Jacobs, waar ze eerder wel was voorzien", laat haar ploeg weten.

"Nu neem ik een week relatieve rust om te herstellen van het voorjaar. En daarna hervat ik mijn voorbereiding. Ik ben super gemotiveerd voor de drukke zomer die me staat te wachten richting de Tour de France Femmes."