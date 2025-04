Rijdt Van Aert het WK in Rwanda? Bondscoach Pauwels zegt wanneer de knoop wordt doorgehakt

Remco Evenepoel en Wout van Aert waren de voorbije jaren telkens de kopmannen op de grote kampioenschappen. De vraag is echter of Van Aert dit jaar ook naar het WK in Rwanda zal trekken.

Geen Sven Vanthourenhout meer als Belgisch bondscoach, maar wel Serge Pauwels. Hij nam eind vorig jaar over van Vanthourenhout en staat dit jaar voor zijn eerste grote kampioenschappen met het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk.

Vorig jaar moest Wout van Aert zowel het EK als het WK aan zich laten voorbijgaan door zijn zware valpartij in de Vuelta. Of hij er dit jaar wel zal bij zijn, dat is nog niet duidelijk. Vooral het WK in Rwanda met meer dan 5.000 hoogtemeters oogt heel zwaar voor Van Aert.

Van Aert zal pas later beslissen over het WK in Rwanda

Bondscoach Serge Pauwels heeft daarover nog geen knopen doorgehakt en dat zal ook niet snel gebeuren. Pauwels sprak met Van Aert voor het WK veldrijden, het WK op de weg wordt pas eind september gereden.

Vanaf volgende week rijdt Van Aert de Giro, in juli rijdt hij ook nog de Tour. "Hij heeft me eerlijk gezegd dat hij zijn energie wil opvolgen doorheen het jaar", zegt Pauwels bij WielerFlits.

"Na de Tour en Giro, moet hij zien: heb ik voldoende mentale en fysieke energie om mee naar Rwanda te gaan? Het is dus heel fair dat we hem later laten beslissen." Want om een medaille te pakken, zal Van Aert echt top moeten zijn.