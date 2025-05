Dit is de echte reden waarom de uitlatingen van Ruben Van Gucht zo'n aandacht krijgen

Ruben Van Gucht werkte zich deze week in de problemen met een uitspraak over Remco Evenepoel. Maar waarom is dit in ons land zo'n issue?

Ruben Van Gucht flapte er een wel heel stereotiep beeld over de familie van de vrouw van Remco Evenepoel uit en dat zorgde voor hevige reacties in het kamp van de renner.

Columnist Bieke Purnell legde in Algemeen Dagblad uit waarom de hele kwestie in ons land meteen zo’n grote proporties aannam.

“Ruben Van Gucht is iemand die, in tegenstelling tot de meeste andere wielercommentatoren, zelf ook graag de showbizzwereld opzoekt en in de publieke aandacht staat”, klinkt.

Maar wielrenners zijn in ons land ook mannen met een stevige status in de showbizz. “De wielergekte in Vlaanderen is volstrekt niet te vergelijken met die in andere wielerlanden zoals Nederland, Frankrijk of Italië”, gaat Purnell verder.

“Remco en Wout van Aert zijn supersterren en kunnen echt niet zomaar ongestoord ergens een kopje koffie drinken. Ik denk dat latent racisme of hoe je het ook wilt noemen, voor veel mensen in deze kwestie minder belangrijk is dan het feit dat een journalist in primetime op tv zit te speculeren over het privéleven van een geliefde sportheld.”

Toch liet Van Gucht zich uit in stevige vooroordelen. Het lijkt onschuldig, maar is dat helemaal niet. Dergelijke stereotypen zijn vaak de basis voor racistische uitlatingen. Dat Evenepoel en co ook al heel wat over zich heen kregen speelt ook mee.

“Het gebeurt natuurlijk ook niet in een vacuüm, hè. Er zijn al weken allerlei haatdragende berichten op sociale media over het feit dat Remco heeft verteld dat hij zich tot de islam heeft bekeerd en dat hij daar kracht uit put.”

Op zich geen groot nieuws, maar veel mensen zijn blijkbaar nog altijd heel erg bang van alles wat met de islam te maken heeft.