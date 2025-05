"Ik vind het zo dom": Niet iedereen steunt Remco Evenepoel na offday Luik-Bastenaken-Luik

Remco Evenepoel ging vorig weekend stevig kopje onder in Luik-Bastenaken-Luik. Thijs Zonneveld hoorde onze landgenoot enkele opvallende uitspraken doen.

Remco Evenepoel kwam er niet aan te pas in Luik-Bastenaken-Luik. Op La Redoute zat hij diep in het peloton, waarna Tadej Pogacar een vrijgeleide naar de zege had.

Voor de start van de Ronde van Romandië kwam Evenepoel terug op wat er in Luik-Bastenaken-Luik volgens hem fout gelopen was.

“Hij zei dat hij nooit zo hard La Redoute is opgereden, maar dat hij niet goed zat gepositioneerd”, zegt Thijs Zonneveld over de woorden van Evenepoel in de podcast In De Waaier.

Een uitspraak die bij Zonneveld er toch voor zorgt dat hij de wenkbrauwen stevig moet fronsen. “Hij schuift de schuld eigenlijk in de schoenen van de ploeg.”

Onbegrijpelijk voor Zonneveld. “Dan denk ik: gozer, wat doe je allemaal? Dat zijn de jongens die heel het jaar op kop rijden, en hij heeft zelf laten lopen.”

De conclusie van Zonneveld is dan ook duidelijk. “Ik vind het zo dom. Dat verandert niet als je geen mensen om je heen hebt die zeggen dat niet slim te vinden.”