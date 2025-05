Steengoede renner, maar weinig in de spotlights: Foré doet boekje open over Tim Merlier

Tim Merlier boekte na Tadej Pogacar de meeste overwinningen dit jaar. Toch trekt hij maar bijzonder weinig aandacht in het peloton en daarbuiten.

De cijfers liegen er niet om. Tim Merlier is met een mooie reeks overwinningen heel erg goed aan 2025 begonnen, maar toch is hij niet de man die in de spotlights staat.

Nochtans is hij na Tadej Pogacar de meest succesvolle renner in het peloton. Eigenlijk zou hij bij Soudal-QuickStep aardig in de spotlights moeten staan.

Maar dat is helemaal niet het geval en CEO Jurgen Foré legt in La Dernière Heure haarfijn uit waarmee dat te maken heeft.

“In een ploeg is het niet altijd makkelijk om dat voor elkaar te krijgen, want soms krijg je het gevoel dat sommige mensen denken dat Soudal-QuickStep de ploeg van Remco is”, klinkt het.

“Maar er is ook Tim Merlier, Landa, Magnier, Van Wilder en vele anderen... Tim is niet iemand die gretig is voor de schijnwerpers en ik denk dat Remco's diepe respect voor hem veel belangrijker is dan zijn populariteit.”