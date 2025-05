Verdienen ze dat wel? Deze score geeft Jurgen Foré het voorjaar van Soudal-QuickStep tot dusver

De jaren dat QuickStep het voorjaar domineerde zijn al eventjes geleden. Toch is CEO Jurgen Foré niet ontevreden over het eerste deel van het seizoen.

La Dernière Heure vroeg CEO Jurgen Foré van Soudal-QuickStep een cijfer te plakken over het eerste gedeelte van het seizoen 2025 dat zijn ploeg al gereden heeft.

“Ik denk dat een goede 7,5 op 10 verdiend is”, klinkt het. Al voegt hij er zelf meteen aan toe dat hij voor verschillende redenen heel positief mag en ook moet zijn.

Zijn ploeg boekte al 12 overwinningen, waarvan 11 zonder leider Remco Evenepoel. Slechts twee andere ploegen deden beter.

“In de klassiekers ging het heel goed van start met de 2e plaats van Magnier in de Omloop het Nieuwsblad en waren we over het algemeen tevreden met podiumplaatsen in Gent-Wevelgem, Nokere en Bredene, maar we moeten toegeven dat we graag meer hadden meegedaan in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.”

Daar wordt aan gewerkt richting de toekomst. Zo zijn er voor volgend seizoen slechts 13 renners die nog onder contract liggen. Er kan dus heel erg goed en gericht gewerkt worden.

Al blijkt daar al heel wat huiswerk gemaakt te zijn. Foré bevestigt aan de krant dat hij al 24 renners onder contract heeft voor 2026. “Ik blijf Patrick (Lefevere) ongeveer een keer per week spreken en ik vraag hem om zijn mening, maar het is nu mijn verantwoordelijkheid om de uiteindelijke beslissingen te nemen na overleg met onze structuur.”