Juan Ayuso spreekt stevige taal richting Primoz Roglic en onthult zijn opvallende aanpak voor de Giro

Tadej Pogacar verdedigt zijn eindzege in de Giro niet, maar UAE Team Emirates-XRG brengt wel weer een topteam aan de start. Zo jaagt Juan Ayuso op zijn eerste eindzege in een grote ronde.

Primoz Roglic wordt gezien als de grote topfavoriet voor de Giro, hij kan Slovenië zelfs een derde eindzege op rij bezorgen. Hij zal het wel niet cadeau krijgen, want UAE Team Emirates-XRG daagt hem dus uit met meerdere pionnen.

Juan Ayuso (22) debuteert in de Giro, maar wil na een derde plaats in de Vuelta in 2022 en een vierde plaats in 2023 een gooi doen naar de eindzege in een grote ronde. "Er zijn nog meer kanshebbers, maar Primoz is de te kloppen man", zegt Ayuso bij AS.

Ayuso wil de Giro winnen

De jonge Spanjaard steekt ook zijn ambitie niet weg en wil de roze trui dragen in Rome. "Ik neem geen genoegen met een podiumplaats. Ik wil winnen. Maar als het niet lukt, betekent dat niet automatisch dat mijn Giro mislukt is."

Ayuso is op dit moment op hoogtestage met zijn ploegmaats, maar veel traint hij niet samen met hen. "Ik train meestal alleen, omdat ik denk dat ik dan beter train. Als je met iemand gaat trainen, word je beperkt door wat de ander doet."

En Ayuso hoeft dus ook niet te wachten als zijn ploegmaats onderweg een koffie willen drinken. "Meestal stop ik niet voor koffie – ik denk niet dat het de training ten goede komt", besluit de Spanjaard nog. Hij wil duidelijk niets aan het toeval overlaten in zijn jacht op de eindzege in de Giro.