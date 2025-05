Justine Ghekiere verklapt haar grote doel in de Vuelta, maar ziet ook meteen enkele problemen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij de mannen gaat volgende week vrijdag de Giro van start, bij de vrouwen wordt het startschot voor de Vuelta zondag al gegeven. Justine Ghekiere is het Belgische speerpunt.

Geen Lotte Kopecky aan de start van de Vuelta, zij neemt na haar drukke voorjaar wat rust en zal zich daarna voorbereiden op de Tour. De Belgische eer zal hoog moeten worden gehouden door Justine Ghekiere.

Dat deed ze vorig jaar al uitstekend in de Giro en de Tour, toen ze telkens de bergtrui won. In de Tour pakte Ghekiere ook nog een ritoverwinning, pas haar tweede zege bij de profs. Het doel van Ghekiere voor de Vuelta is dan ook duidelijk.

Bergtrui is de ambitie van Ghekiere

"Ik ga niet ontkennen dat de bergtrui ook nu weer het doel is", zegt Ghekiere bij Het Nieuwsblad. "Maar ik besef dat het niet makkelijk zal zijn." Want Ghekiere ziet dat het vooral in het begin van de Vuelta moeilijk zal zijn om bergpunten te scoren.

In de eerste drie ritten is er maar één beklimming die punten oplevert. In de tweede etappe moeten de rensters meteen na de start de Alt de la Creu d'Aragall (9 km aan 4.3%) beklimming. "Er gaan dus veel kandidaten zijn, ik zal niet de enige zijn die het wil proberen."

En het deelnemersveld is met onder meer Vollering en Niewiadoma ook bijzonder sterk, al waren zij er vorig jaar in de Tour ook bij. Met Moolman heeft Ghekiere in de ploeg ook een renster met ambities. "Ik ga er vanuit dat ik een vrije rol krijg, maar het kan altijd dat ik Ashleigh een handje zal moeten toesteken."