Nieuwe stijl bij Soudal Quick-Step: Patrick Lefevere velt zijn oordeel over aanpak van Jurgen Foré

Patrick Lefevere was meer dan 20 jaar CEO van Soudal Quick-Step, maar gaf eind vorig jaar de fakkel door aan Jurgen Foré. Hij zag de ploeg de voorbije maanden ook al stevig veranderen.

Soudal Quick-Step staat al jaren bekend als 'The Wolfpack', wat het karakter van de ploeg goed weergeeft. De renners binnen de ploegen maken elkaar beter, gaan voor elkaar door het vuur en strijden vooral tegen de rest.

Onder de nieuwe CEO Jurgen Foré lijkt die Wolfpack toch iets minder aanwezig te zijn. Het valt ook Patrick Lefevere op dat het karakter van de ploeg aan het veranderen is. Meer naar een bedrijf dan een familie.

Soudal Quick-Step uitgegroeid tot grote ploeg

"De tijd zal uitwijzen of dat beter of slechter is. Maar dat het anders is, is duidelijk: nieuwe bazen, nieuwe wetten", zegt Lefevere bij Het Laatste Nieuws. Al wil hij na vijf maanden ook nog niet te veel oordelen.

"Jurgen komt van Deloitte, hij is zo opgevoed, je kan hem dat niet kwalijk nemen", gaat Lefevere verder. "En misschien heeft het ook zijn voordelen. Misschien kon het niet blijven duren op de oude manier."

Want intussen zijn er met mannen, vrouwen, mannen beloften, vrouwen beloften, mannen junioren vijf ploegen en werken er zo'n 180 mensen voor die ploegen. Het is dan ook een grote organisatie geworden.